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اليوم.. "الكاثوليكية" تحتفل بالعيد الثامن لتنصيب البطريرك إبراهيم إسحق

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اليوم.. "الكاثوليكية" تحتفل بالعيد الثامن لتنصيب البطريرك إبراهيم إسحق اليوم.. "الكاثوليكية" تحتفل بالعيد الثامن لتنصيب البطريرك إبراهيم إسحق

مصراوي Masrawy

10:46 ص الجمعة 12 مارس 2021


كتب - مينا غالي:

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الجمعة، بالعام الثامن للتنصيب البطريركي لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بطريركّا على كرسي الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

ولد الأنبا إبراهيم إسحق فى 19 أغسطس 1955 في قرية "بني شقير" في محافظة أسيوط، ودرس الفلسفة واللاهوت في معهد المعادي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية.

تمت سيامته كاهنا في 7 فبراير 1980، وعُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح، ثم سافر إلى روما لمواصلة دراساته في الجامعة البابوية الغريغورية وحصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت العقيدي، من 1990 إلى 2001.

عين الأنبا إبراهيم إسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000 ، وسافر إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية في السكاكيني، ومدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية في السكاكيني.

شغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية، ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن إيبارشي لكاتدرائية البطريرك في القاهرة ، عين الأنبا إبراهيم إسحق راعيا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر ، و في 29 سبتمبر 2002 تمت سيامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذلك الوقت.

وتمت الموافقة على تعيينه مطرانا للإيبارشية من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في 5 أكتوبر 2002 ، وحصل على تكريس الأسقفية من أيدي الكاردينال ستيفان الثاني غطاس ثم بطريرك الإسكندرية.

انتُخب الأنبا إبراهيم إسحق بطريركا للأقباط الكاثوليك، من خلال آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الذي انعقد يوم 12 يناير 2013، وتم الاختيار في 15 يناير 2013، والإعلان الرسمي في 18 يناير 2013، بموافقة البابا بنديكتس السادس عشر بابا الفاتيكان، كما تم تعيين الأنبا إبراهيم إسحق عضوًا في جماعة الكنائس الشرقية بعد موافقة بابا الفاتيكان.

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