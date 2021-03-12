هل يجوز وضع أكثر من ميت في القبر الواحد؟.. الإفتاء تجيب

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول وضع أكثر من ميت في العين الواحدة؟، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الإفتاء في ردها إن الأصل إفراد الميت بالدفن في القبر، وفي حال امتلاء القبور يتم الدفن في قبور أخرى، ولا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد، إلا في حال امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها، فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو بخلاف الأصل؛ فيجوز لذلك جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا في قبر واحد، مع مراعاة الفصل بينهما بحاجزٍ ما أمكن.