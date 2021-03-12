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الجيش اليمني: تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل

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الجيش اليمني: تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل الجيش اليمني: تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل

مصراوي Masrawy

10:32 ص الجمعة 12 مارس 2021

عدن - أ ش أ

أكد العميد الركن عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين، مضيفا أن تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل.

وأضاف مجلي - في تصريحات لقناة (العربية) اليوم الجمعة - أن هناك تقدما كبيرا لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس، مشيرا إلى أن معارك حامية تدور الآن للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة في اليمن.

وأشار إلى أن قوات الجيش وصلت إلى سوق البداح في مديرية عبس بمحافظة حجة وقامت بتطويقه.

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