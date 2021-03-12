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القبض على المتهم بتصوير مقطع أمام قسم شرطة

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القبض على المتهم بتصوير مقطع فيديو أمام قسم شرطة القبض على المتهم بتصوير مقطع أمام قسم شرطة

مصراوي Masrawy

10:30 ص الجمعة 12 مارس 2021


كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على شابا قام بتصوير مقطع أمام قسم شرطة ودعوة المواطنين لتقديم بلاغات ضد أحد الأشخاص بزعم ازدراء الأديان على خلاف الحقيقة.

ورصدت المتابعة الأمنية، قيام مستخدم حساب إلكتروني على أحد التطبيقات بنشر مشاركة تضمنت مقطع فيديو اضطلع مستخدم الحساب بتصويره أمام أحد أقسام الشرطة بالقاهرة ومطالبته لمتابعيه بالتقدم ببلاغات ضد أحد الأشخاص "محبوس" مدعياً سابقة قيامه بازدراء الأديان.

وبالفحص أمكن تحديد مستخدم الحساب وضبطه وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في سابقة تعرفه على إحدى السيدات من خلال التطبيق المُشار إليه منذ فترة وإبدائها له تضررها من أحد الأشخاص لتشهيره بها على حسابه بذات التطبيق وحال قيام المذكور بمعاتبته بسبب تصرفه عبر ذات التطبيق تعدى عليه بالسب والقذف.

وعقب ضبط الشخص المُشار إليه على خلفية قيام السيدة بتحرير محضر ضده لتشهيره بها قام مستخدم الحساب باستغلال حبس المذكور ونشر مقطع الفيديو المُشار إليه الذي قام بفبركته والادعاء بأنه خاص به لدى وصوله لقسم الشرطة لتقديم بلاغ آخر مدعيا أن بلاغه قد لاقى اهتمام رجال الشرطة على خلاف الحقيقة، وذلك بغرض التباهي أمام متابعيه ومطالبته لهم (ممن تعرضوا لوقائع تشهير مماثلة) باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضبوط.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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