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غدا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان

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غدا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان

مصراوي Masrawy

10:19 ص الجمعة 12 مارس 2021


كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مساء غد السبت، هلال شهر شعبان لعام 1442 هجرياً، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال عقب صلاة المغرب.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الأحد 14 مارس الجاري أول أيام شهر شعبان لعام 1442 هجرياً فلكياً.


ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت الموافق 29 من رجب 1442 هجريا الموافق 13 مارس الجاري وهو يوم الرؤية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، ومحافظة القاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في باقي محافظات جمهورية العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5 - 8 دقائق).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1 - 17 دقيقة)، ماعدا مدينة طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد المقبل 14 مارس الجاري.

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