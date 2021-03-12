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مصراوي Masrawy

موسكو- (أ ش أ):

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، "إن النيران اندلعت في مبنى سكني من ثمانية طوابق في مدينة أنابا الواقعة على ساحل البحر الأسود في جنوب البلاد".

وذكرت الوزارة، أن الحريق يغطي مساحة 1500 متر مربع، ويجري إجلاء السكان من البناية المحترقة، مضيفة أن الحريق وقع في الطابق الأعلى من المبنى السكني. وتم وصفه بأعلى درجات الخطورة والتعقيد.

وأوضحت أن فرق الإطفاء يقوم بإخماد النيران، باستخدام معدات عالية الارتفاع، وتم تجهيز نقاط إيواء مؤقتة لسكان المبنى، المؤلف من 8 طوابق، والبالغ عددهم 300 شخص الذين تم إجلاؤهم من بيوتهم بسبب الحريق، ويشارك في إطفاء الحريق 130 شخصا، و34 قطعة من المعدات المختلفة.