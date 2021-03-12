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ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور)
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الأربعاء 17 مارس 2021 05:23 صباحاً
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص
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الأربعاء 17 مارس 2021 04:15 صباحاً
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:32 صباحاً
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:23 صباحاً
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:23 صباحاً
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:06 صباحاً
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:06 صباحاً
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط
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الأربعاء 17 مارس 2021 02:56 صباحاً
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان
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الأربعاء 17 مارس 2021 02:48 صباحاً
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم
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الأربعاء 17 مارس 2021 02:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. سقوط لوحة كبيرة على صحفي قناة رياضية أثناء بث مباشر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 12 مارس 2021 10:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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