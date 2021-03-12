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ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور)
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الأربعاء 17 مارس 2021 05:23 صباحاً
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص
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الأربعاء 17 مارس 2021 04:15 صباحاً
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:32 صباحاً
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:23 صباحاً
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:23 صباحاً
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:06 صباحاً
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم
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الأربعاء 17 مارس 2021 03:06 صباحاً
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط
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الأربعاء 17 مارس 2021 02:56 صباحاً
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان
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الأربعاء 17 مارس 2021 02:48 صباحاً
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم
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الأربعاء 17 مارس 2021 02:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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بتوقيت مصر : لقاء خاص مع الفنانة المصرية تارا عماد
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 12 مارس 2021 10:03 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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