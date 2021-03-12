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نشاط رياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

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نشاط رياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة نشاط رياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

06:00 ص الجمعة 12 مارس 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

الجمعة 12 مارس:

أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح، على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من (3 ـ 4 أمتار).

السبت 13 مارس:

دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً والرياح معتدلة على جنوب سيناء.

حار نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الأحد 14 مارس:

مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حار نهارًا بارد ليلاً والرياح معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.​

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