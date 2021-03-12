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مصراوي Masrawy

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 49 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٣٧ رحلة دولية إلى كل من (جوانزو، بغداد، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، جوبا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، وأديس ابابا، إربيل، أثينا، بودابست، نيويورك، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت)، و١٠ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

من جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.