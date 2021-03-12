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اليوم.. "فوزي الدرمللي" جديد أشرف عبدالباقي ومسرح

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اليوم.. "فوزي الدرمللي" جديد أشرف عبدالباقي ومسرح مصر اليوم.. "فوزي الدرمللي" جديد أشرف عبدالباقي ومسرح

مصراوي Masrawy

04:00 ص الجمعة 12 مارس 2021

تعرض قناة "MBC "، اليوم الجمعة" في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض ""، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "فوزي الدرمللي".

مسرحية "فوزي الدرمللي"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول ثلاثة أقارب يحملون اسم فوزي الدرمللي، ثم يتهم أحدهم بالقتل فيعتقد كل منهم أنه هو المستهدف، وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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