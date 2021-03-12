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مصراوي Masrawy

تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة" في تمام الثامنة مساءً، أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "فوزي الدرمللي".

مسرحية "فوزي الدرمللي"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول ثلاثة أقارب يحملون اسم فوزي الدرمللي، ثم يتهم أحدهم بالقتل فيعتقد كل منهم أنه هو المستهدف، وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.