أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

23 مارس.. افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب بالأوبرا

Print
23 مارس.. افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب بالأوبرا 23 مارس.. افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب بالأوبرا

مصراوي Masrawy

03:30 ص الجمعة 12 مارس 2021

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، الثلاثاء 23 مارس الجاري موعداً لافتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب، وذلك في تمام السادسة مساءً بقصر الفنون في ساحة دار الاوبرا المصرية بالزمالك، في ظل التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

جدير بالذكر أنه قد أعلن قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية التابع لقطاع الفنون التشكيلية، من قبل عن تعليق كل الأنشطة الفنية بالقصر، وكذلك تأجيل افتتاح صالون الشباب في دورته الـ31، وذلك بناءً على ما صدر من قرارات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار .

كما أعلنت إدارة القصر عن النتيجة النهائية للمُشاركين في صالون الشباب بدورته الـ31، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في 20 ديسمبر من عام 2020 الماضي.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 20 شخصًا بقسم شرطة شبرا بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية