23 مارس.. افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب بالأوبرا

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مصراوي Masrawy

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، الثلاثاء 23 مارس الجاري موعداً لافتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب، وذلك في تمام السادسة مساءً بقصر الفنون في ساحة دار الاوبرا المصرية بالزمالك، في ظل التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

جدير بالذكر أنه قد أعلن قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية التابع لقطاع الفنون التشكيلية، من قبل عن تعليق كل الأنشطة الفنية بالقصر، وكذلك تأجيل افتتاح صالون الشباب في دورته الـ31، وذلك بناءً على ما صدر من قرارات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت إدارة القصر عن النتيجة النهائية للمُشاركين في صالون الشباب بدورته الـ31، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في 20 ديسمبر من عام 2020 الماضي.​