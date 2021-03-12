بوادر أمل.. وزارة السياحة تكشف مصير الحج لعام 2021

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، مصير موقف الحج السياحي لعام 2021.

وقال شلبي لمصراوي، إن هناك بوادر أمل لتنظيم الموسم لهذا العام، متابعًا: "نتمنى ربنا يكرم وتنصلح الأحوال وتزول الغمة، لأن الجميع يتمنى أداء الشعائر الدينية ومنها فريضة الحج".

وأشار إلى أنه رغم عدم إخطار الجانب السعودي، لوزارة السياحة المصرية حتى الآن بالضوابط المنظمة للحج لاتخاذ إجراء بشأنها لكن الجميع متفائلون بتنظيم الموسم وهناك بوادر أمل بأداء الفريضة.

وعن دعوات البعض بسرعة الحجز للحج، أهاب بالمواطنين عدم التعامل مع أي شركة أو أي إعلان إلا من خلال الجهات المختصة -(وزارة السياحة أو غرفة شركات السياحة)- وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، شركات السياحة، بعدم نشر إعلانات وهمية وتحصيل -"الفلوس"- من المواطنين خلال الفترة الحالية إلا بعد وضع الضوابط المنظمة للحج من جانب وزارة السياحة.

وناشد شلبي، المواطنين الراغبين في الحج، بالرجوع لوزارة السياحة والجهات المعنية للتأكد من ذلك، لعل وعسى أن تكون هذه الاعلانات من جانب شركات موقوفة أو ملغى ترخيصها أو مكاتب خدمات أو شركات سياحة غير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة.