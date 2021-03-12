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تسجل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة

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مصر تسجل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة تسجل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة
بلغ إجمالي المصابين 189000 من ضمنهم 145923 متعافيًا

مصر تسجل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن خروج 505 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 145923 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 639 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 189000 من ضمنهم 145923 حالة تم شفاؤها، و 11169 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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