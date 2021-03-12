★ ★ ★ ★ ★

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعويًا بعنوان "مؤتمر مستجدات فيروس كورونا الأخير"، دعت من خلاله إلى المبادرة بأخذ اللقاح بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لنُسهم في نهاية الأزمة معًا، ونعود إلى حياتنا الطبيعية، بإذن الله.

وكتبت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر "‏@SaudiMOH": "حتى نقول "المؤتمر الأخير".. #خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل عبر تطبيق صحتي".

وأضافت: ‏"المؤتمر الأخير".. ‏لنُسهم في نهاية الأزمة معًا ونعود إلى حياتنا الطبيعية بإذن الله. #خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل عبر تطبيق صحتي".

يُذكر أنه مر أكثر من عام فيما تواصل وزارة الصحة عقد المؤتمرات الصحفية لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك منذ بداية الأزمة الصحية العالمية في الصين 31 ديسمبر 2019، إذ استمرت الوزارة في عقد مؤتمر صحفي يومي ودوري مشترك لتسليط الضوء على أبرز مستجدات فيروس كورونا في المملكة، يتولى تقديمه الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة.

ويأتي تنظيم الوزارة للمؤتمر الصحفي للتأكيد أنها مصدر المعلومات الموثوقة فيما يخص الجائحة، وكان نافـذة مهمـة للمجتمـع علـى الوضـع، وتأكيـد لمـدى التنسـيق بيـن القطاعـات المختلفـة، ونجحـت باللغـة السـهلة مـن الوصـول لكل الأطيـاف وقطـع الطريـق علـى أي إشـاعات!

يُذكر أن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، يكون قد أكمل العام على توليه مهمة تقديم الموجز الصحفي الدوري لوزارة الصحة حول جائحة فيروس كورونا في المملكة من خلال المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الوزارة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في البلاد.

وظهر العبدالعالي خلالها وهو يستعرض معلومات عن الفيروس بدقة ومهنية وموضوعية وحرص واهتمام ويجيب عن أسئلة الصحفيين والمشاركين في هاشتاق المؤتمر الصحفي في تويتر ويتحدث للجميع ليس بصفته متحدثًا باسم الوزارة، بل كأخ، وابن، وأب، وصديق، وهو ما جعل حديثه يدخل قلوب الناس قبل مسامعهم.

وكانت "وزارة الصحة" أطلقت الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "#خذ_الخطوة"، التي تشارك فيها الكثير من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد 19)، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة الكثير من المنتجات التوعوية التي تؤكد ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية. كما تركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا). وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بمخاطر فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. ولمشاهدة الفيديو:

حتى نقول "المؤتمر الأخير"..#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل عبر تطبيق صحتي. pic.twitter.com/igTWyh70aw — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 11, 2021

كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد