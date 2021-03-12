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الخارجية ترحب بالتوقيع على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للتعاون الإسلامي بالقاهرة

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الخارجية ترحب بالتوقيع على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للتعاون الإسلامي بالقاهرة الخارجية ترحب بالتوقيع على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للتعاون الإسلامي بالقاهرة

مصراوي Masrawy

11:50 م الخميس 11 مارس 2021

القاهرة - (أ ش أ):

رحب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بالتوقيع اليوم الخميس، على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سوف تستضيفه .

وقام بالتوقيع من جانب حكومة جمهورية مصر العربية دكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير إيهاب فوزي، نائب المدير التنفيذي للمنظمة.

وأكد المتحدث الرسمي مجددا على التزام مصر في هذا الصدد بالعمل على دعم عمل المنظمة الجديدة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لذلك في إطار التزاماتها كدولة المقر للمنظمة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام، وهو ما يتجسد في الخطوات المتقدمة والمستمرة التي اتخذت في هذا الاتجاه على مدار السنوات الأخيرة، إضافة لالتزامها بتعزيز العمل في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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