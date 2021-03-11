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"التنمية المحلية وقطاع الأعمال" تبحثان الأماكن المقترحة لمحطات شحن السيارات الكهربائية

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"التنمية المحلية وقطاع الأعمال" تبحثان الأماكن المقترحة لمحطات شحن السيارات الكهربائية "التنمية المحلية وقطاع الأعمال" تبحثان الأماكن المقترحة لمحطات شحن السيارات الكهربائية

مصراوي Masrawy

10:55 م الخميس 11 مارس 2021


كتب- مصراوي:
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية فى باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوي، إن الاجتماع شهد أيضاً استعراض خريطة للأماكن المقترحة لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة سواء في المواقف الرسمية والعامة وأماكن تجمعات سيارات الأجرة أو الجراجات العامة في محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف "شعراوي" أنه تم التأكيد علي أهمية إعادة الشيء لأصله من جانب شركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول بهذا المجال فيما يخص الأعمال الإنشائية لمحطات الشحن الكهربائي الجديدة ، بالإضافة لمسئولية الشركات أيضاً عن عملية تأمين لتلك المحطات وعدم تحمل المحليات أى مسئوليات عن ذلك ، لافتاً إلى أهمية بحث بعض الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين والسائقين للتوجه للسيارات الكهربائية فى إطار خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التى تعمل بالطاقة الجديدة والاعتماد على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعى والكهرباء كبديل للوقود التقليدي.

ومن جانبه قال هشام توفيق إن الاجتماع تناول إجراءات وخطوات تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات و إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وجهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الوزارة اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي). كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها انشاء و ادارة ٣٠٠٠ وحدة شحن مزدوجة تخدم ٦٠٠٠ سيارة في نفس الوقت خلال ٣ سنوات. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء و رسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية. كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبا.

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين والمحافظتين لتحديد المواقع المرشحة لتلك المحطات بشكل نهائي خاصة بعد عرض المحافظين لبعض الأماكن والمقترحات فى هذا الشأن.

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