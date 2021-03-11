مصدر: تفجير برج دائري الهرم بـ"الديناميت" خلال ساعات

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه سيتم تفجير وإزالة برج الهرم الذي تعرض للاحتراق منذ شهر، خلال ساعات ، حيث من المقرر بدء الإجراءات غدا الجمعة.

وتابع المصدر، لمصراوي، أن عملية التفجير ستتم بواسطة متفجرات "ديناميت"، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق الطريق تماما حتى انتهاء العملية، مع إخلاء العقارات القريبة من العقار المحترق من سكانها تجنبا لحدوث أي تداعيات.

وأشار المصدر إلى أن عملية التفجير ستكون بإشراف عدد من المستشارين الهندسيين وسط تمركز قوات الحماية المدنية.

وأمرت النيابة العامة في بيان سابق بحبس مالك عقار "برج الدائري المحترق" على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة في بيانها، إنها تلقت يوم -الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

كما أحال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 متهمين من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، للمحاكمة التأديبية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان له، أن القرار على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا بحريق "برج الدائري".