أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

نتنياهو الغى زيارته للامارات بسبب منع الاردن طائرته من عبور الاجواء الاردنية

Print
نتنياهو الغى زيارته للامارات بسبب منع الاردن طائرته من عبور الاجواء الاردنية نتنياهو الغى زيارته للامارات بسبب منع الاردن طائرته من عبور الاجواء الاردنية

جي بي سي نيوز :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ألغى زيارة دينية له للمسجد الاقصى ليل أمس الأربعاء، لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج.

وأضاف أنه جرى الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على ترتيبات معينة، فوجئنا أن الأخيرة فرضت ترتيبات جديدة، ما سيضيق على المقدسيين في ليلة عبادة.

وتابع أن سموه قرر ان لا يسمح بالتضييق على المسلمين وأن لا يعكر صفو الليلة، وقرر إلغاء الزيارة حفاظا على حقهم بأداء العبادات بحرية ودون تضييق.

 

اقرأ ايضا :نتنياهو الغى زيارته للامارات بسبب منع الاردن طائرته من عبور الاجواء الاردنية

 

وأكد الصفدي أن الحرم القدسي بمساحته كله هو مكان عبادة خالص للمسلمن لا سيادة لإسرائيل عليه، وبالتالي لا نقبل بأي تدخل اسيرائيلي بشؤونه.

وختم أن “تراجع اسرائيل عن التريبات المتفق عليها ومحاولة فرض ترتيات جديدة أدى إلى إلغاء الزيارة”.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص

3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص

"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان

"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان

إسرائيل تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء فقط على حدود لبنان

إسرائيل تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء فقط على حدود لبنان

واشنطن: بشار مسؤول عن عدم تسوية الصراع السوري

واشنطن: بشار مسؤول عن عدم تسوية الصراع السوري

شبكة عيون الإخبارية