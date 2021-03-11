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مساعدة مدير تعليم الطائف تُكرّم الموهوبة "الجوهرة الجميعة"

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بعد مشاركتها بمشروعها البحثي في مسابقة إبداع 2021

مساعدة مدير تعليم الطائف تُكرّم الموهوبة

كرّمت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" مها بنت طاهر الزايدي اليوم بمكتبها، الطالبة الموهوبة الجوهرة عبدالله الجميعة، من مدارس شروق المملكة الأهلية بعد تحقيقها جائزة خاصة لمشاركتها بمشروعها البحثي في مسابقة إبداع 2021, الذي تشرف عليه إدارة الموهوبات, بقيادة مديرة الإدارة غالية العتيبي، ومتابعة منسقة إبداع بتعليم الطائف المشرفة مها الثبيتي، بحضور والدة الطالبة، وقيادات تعليمية.

وهنأت "الزايدي" الطالبة وأسرتها على ما حققته من تميز المشروع وأصالة الفكرة, وحصولها على "منحة دراسية في برامج موهبة البحثية" من مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدمة لأسرة الطالبة الشكر والتقدير على الدعم والرعاية، ومثمنة في الوقت ذاته الدور المحوري الذي تضطلع عليه إدارة الموهوبات في رعاية الموهوبين والموهوبات، مؤكدة أن القيادة الرشيدة ووزارة التعليم تولي اهتمامًا ورعاية لهذه الفئة, وتحرص على استثمارها الاستثمار الأمثل لبناء أجيال الغد وصناعة المستقبل.

وقد اطلعت "الزايدي" في وقت سابق على مشروع الطالبة البحثي, الذي طرحت من خلاله فكرتها الجديدة لعلاج سرطان الثدي والقولون, تحت إشراف أكاديمي من الدكتورة عزيزة حسن بجامعة الطائف, ومتابعة ودعم من إدارة الموهوبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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