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سفارة بالقاهرة: لا علاقة لدارة "الملك عبدالعزيز" بـ"مركز التاريخ العربي للنشر"

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سفارة السعودية بالقاهرة: لا علاقة لدارة "الملك عبدالعزيز" بـ"مركز التاريخ العربي للنشر" سفارة بالقاهرة: لا علاقة لدارة "الملك عبدالعزيز" بـ"مركز التاريخ العربي للنشر"
شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف

سفارة السعودية بالقاهرة: لا علاقة لدارة

قالت السفارة بالقاهرة في بيان إعلامي، إنها لاحظت تداول الموقع الخاص بما يسمى "مركز التاريخ العربي للنشر"، لاسم "الدارة"؛ بهدف الترويج لبيع ما تسميه "مخطوطات تاريخية" بمبالغ مالية باهظة.

وبيّنت أن ملكية العلامة التجارية "الدارة" مسجلة باسم دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ونظرًا لأن استخدام هذه العلامة التجارية يُعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية من قِبَل الحساب المسجل في منصة الفيسبوك تحت المُعَرَّف:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022903762058 والعائد للدكتور محمد خليل.

وشددت السفارة على عدم وجود علاقة بأي شكلٍ كان لدارة الملك عبدالعزيز بذلك المركز أو أي من المطبوعات التي يروج لها، موضحة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية مع الجهات المختصة في جمهورية العربية حيال انتهاك المركز المشار إليه لحقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف، والعلامة التجارية، وذلك طبقًا لقواعد وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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