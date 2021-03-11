الأحد.. افتتاح معرض "هي" لرابطة رسامات الكاريكاتير بالقاهرة الكبرى

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مصراوي Masrawy

مصراوي:

تفتتح رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، معرضها السنوى الذي يأتي هذا العام بعنوان: "هي" فى الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل ١٤ مارس الجاري، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

يناقش المعرض من خلال ٧٥ لوحة لـ٦٠ فنانة من مختلف محافظات مصر، عددًا من القضايا التى تخص المرأة مثل التنمر والتحرش وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة، ويقدم المعرض حلولًا لهذه القضايا من خلال فن الكاريكاتير، كما يوجد بالمعرض قسم للبورتريه لأشهر الفنانات التى اهتمت بقضايا المرأة في السينما المصرية، قومسير المعرض الفنانة هويدا إبراهيم.