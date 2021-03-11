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استقالة وزير الصحة السلوفاكي بسبب تعامله مع جائحة كورونا

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استقالة وزير الصحة السلوفاكي بسبب تعامله مع جائحة كورونا استقالة وزير الصحة السلوفاكي بسبب تعامله مع جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

09:39 م الخميس 11 مارس 2021

براتيسلافا - (د ب أ):

استقال وزير الصحة السلوفاكي ماريك كراجتشي اليوم الخميس، بعد انتقادات من مختلف الأطياف السياسية بشأن طريقة تعامله مع جائحة المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

ويتهمه منتقدوه بالافتقار إلى الاستراتيجية والفشل في السيطرة على المرض. وجاءت الانتقادات من داخل الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب ، وكذلك من المعارضة ووسائل الإعلام.

وقال كراجتشي للصحفيين في خطاب مؤثر "لسوء الحظ ، جعل حزبا الائتلاف الأصغر حجما بقاءهما في مشروطا باستقالتي".

وأعلن رئيس الحكومة الشعبوية المحافظة، إيجور ماتوفيتش، أن زميله في الحزب سيتنحى بمجرد أن يتضح من سيخلفه.

وقبل أيام قليلة، دعا وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء ريتشارد سوليك، ماتوفيتش إلى التنحي.

وشارك كراجتشي، طبيب قلب الأطفال، في جمعيات مسيحية قبل خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2020 على قائمة ماتوفيتش.

وكوزير، تم انتقاده أيضًا لاستخدامه الجائحة للحد من حقوق الإجهاض واستبدال مديري المستشفيات ذوي الخبرة بمؤيدين له.

وعلى الرغم من الآراء المعارضة لشركائهم في التحالف ، طلب كراجتشي وماتوفيتش جرعات من لقاح "سبوتنيك في" ، وهو لقاح روسي لم تتم الموافقة عليه بعد في الاتحاد الأوروبي. واستلموا الشحنة الأولى شخصيًا في المطار.

وتسببت الموجة الأولى من الفيروس الفتاك في معاناة قليلة نسبيًا في سلوفاكيا ، لكن البلاد سجلت منذ ذلك الحين أعلى عدد من الوفيات في العالم بسبب كوفيد 19- مقارنة بتعداد السكان.

وسجلت سلوفاكيا 246 حالة وفاة لكل مليون نسمة خلال 14 يومًا حتى اليوم الخميس ، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتهاوالوقاية منها.

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مصراوي Masrawy

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