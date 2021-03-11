أول تعليق من نتنياهو على "الخلاف" بين الأردن وإسرائيل

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تل أبيب - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تم تسوية الخلاف مع الاردن الامر الذي حال دون إقدامه اليوم على زيارة دولة الإمارات علما بأن عمان رفضت السماح لطائرة نتنياهو بالعبور في اجوائها في طريقها إلى الخليج .

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس اليوم الخميس مع نظيريه المجري فيكتور اوربان والتشيكي اندريه بابيش إنه تحدث مع ولي العهد في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد حيث تناول الحديث نية الإمارات الاستثمار في مشاريع اسرائيلية مبلغا طائلا يصل الى 10 مليارات دولار،بحسب هيئة البث الإسرائيلي(مكان).

واضاف نتنياهو ان محادثات حول هذا الاستثمار قد بدأت بين الجانبين.

وتابع أنه تقرر أيضا تبني خطة الشارة الخضراء من قبل اسرائيل والإمارات كما تقرر تعزيز التعاون الأمني بين الدولتين.

وتم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الصناعات الجوية الإسرائيلية ومجموعة "إيدج" الإماراتية لتصنيع الأسلحة، تنص على التعاون في تطوير نظام دفاعي متقدم ضد الطائرات المسيرة .

وقالت المجموعة المذكورة إن هذا النظام يقدّم عدة فوائد واسعة النطاق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها .

كان مكتب نتنياهو قد صرح في بيان له أن الزيارة الأولى التي كان مقررا أن يقوم بها نتنياهو إلى الإمارات اليوم الخميس أرجئت في اللحظة الأخيرة، بسبب خلاف مع جارته الأردن حول مسار الرحلة.

وعلى الرغم من أن الأردن وافقت في نهاية المطاف على مرور رحلة نتنياهو عبر مجالها الجوي منتصف نهار اليوم الخميس ، قرر نتنياهو تأجيل الرحلة مع ذلك ، بحسب البيان.

واتفق نتنياهو وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد على إعادة جدولة الزيارة في تاريخ لاحق ، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

ولم تعلق الإمارات بعد على هذا التأجيل.

وأضاف مكتب نتنياهو أن الخلاف مع الأردن نبع كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء اختلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي تتخذ في هذا المكان المقدس" ، في إشارة إلى رحلة ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله التي ألغيت في اليوم السابق.

وأكد الأردن أن ولي العهد ألغى الزيارة التي كانت مقررة إلى القدس مساء أمس الأربعاء، لكنها لم تعلق على الخلافات بشأن المجال الجوي.

أعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إقامة علاقات دبلوماسية في أغسطس الماضي بعد وساطة من الولايات المتحدة، وأقاما علاقاتهما بعد شهر في خطوة وصفها كثيرون بأنها تاريخية. كما أقامت إسرائيل علاقات رسمية مع البحرين في ذات الوقت.

وفي المقابل ، وعدت إسرائيل بوقف ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وتتوقع إسرائيل والإمارات من تحالفهما تحقيق فوائد اقتصادية، لكن العلاقات بينهما تستند في المقام الأول إلى العداء المشترك تجاه إيران.