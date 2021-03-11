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بايدن يوقع على خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار ()

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بايدن يوقع على خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار (فيديو) بايدن يوقع على خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار ()

مصراوي Masrawy

09:18 م الخميس 11 مارس 2021

وكالات:

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، على خطة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 1.9 ترليون دولار، بعد أن أقرها الكونجرس، للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد بعد تفشي وباء كورونا.

ونشرت صفحة البيت الأبيض على "فيسبوك"، مقطع للرئيس الأمريكي يوقع على خطة التحفيز الاقتصادي بعد أيام من إقرارها من الكونجرس.

وتعهّد بايدن بتأمين "ملايين فرص العمل" في مجال الصناعة التحويلية حيث يحظى بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى خططه من أجل مبتكر ومكافحة تغير المناخ.

وشدد على أنّ "عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل"، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطّة ديون البلاد وتضغط على الماليّة العامّة. وأضاف أن فوائد خطة التحفيز "ستتجاوز بكثير كلفتها".

وقال الرئيس إنّ خطّة المساعدة الطارئة البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار ستتبعها خطّة أخرى تُركّز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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