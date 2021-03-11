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مصراوي Masrawy

وكالات:

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، على خطة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 1.9 ترليون دولار، بعد أن أقرها الكونجرس، للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد بعد تفشي وباء كورونا.

ونشرت صفحة البيت الأبيض على "فيسبوك"، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي يوقع على خطة التحفيز الاقتصادي بعد أيام من إقرارها من الكونجرس.

وتعهّد بايدن بتأمين "ملايين فرص العمل" في مجال الصناعة التحويلية حيث يحظى ترامب بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة تغير المناخ.

وشدد على أنّ "عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل"، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطّة ديون البلاد وتضغط على الماليّة العامّة. وأضاف أن فوائد خطة التحفيز "ستتجاوز بكثير كلفتها".

وقال الرئيس المنتخب إنّ خطّة المساعدة الطارئة البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار ستتبعها خطّة أخرى تُركّز على الإنعاش الاقتصادي والاستثمارات.