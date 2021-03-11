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يبحث هاتفيًا مستجدات قضية "سد النهضة" مع رئيس الكونغو الديمقراطية

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السيسي يبحث هاتفيًا مستجدات قضية "سد النهضة" مع رئيس الكونغو الديمقراطية يبحث هاتفيًا مستجدات قضية "سد النهضة" مع رئيس الكونغو الديمقراطية

مصراوي Masrawy

09:12 م الخميس 11 مارس 2021

كتب– يوسف عفيفي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح ، مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذلك التباحث حول مستجدات قضية "سد النهضة".

وثمن الرئيس تشيسيكيدي من جانبه المسعى المصري الصادق والحثيث للوصول إلى حل متوازن لقضية "سد النهضة" يراعي مصلحة كافة الأطراف.

وأكد الرئيس السيسي، الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظًا على الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى دعم للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي للتوسط في تلك القضية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالكونغو الديمقراطية، وحرصها على تطوير تلك العلاقات على كافة الأصعدة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية في جميع المجالات، إلى جانب دعم القطاعات التنموية بها، فضلًا عن تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ضوء الرئاسة الكونغولية الحالية للاتحاد الأفريقي.

من جانبه، أكد الرئيس تشيسيكيدي حرص الكونغو الديمقراطية على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري لمصر على مستوى القارة في صون الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو الديمقراطية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا لجهود التنمية فيها، لا سيما من خلال ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية.

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