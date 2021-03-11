الجيزة توضح القطاعات المسموح استئناف البناء فيها

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن استمرار إصدار تراخيص البناء بالقرى والعزب والنجوع بالمحافظة وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة باستثناء بعض الجهات من قرار وقف إصدار التراخيص الجديدة.

وتشمل القطاعات التي يسمح باستئناف البناء فيها خلال الفترة الحالية ما يلي:

- المشروعات القومية ذات الصلة بها.

- المنشآت الصناعية والسياحية.

- مشروعات شركات التطوير العقاري.

- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة.

- يستثنى كذلك القرى والتوابع والعزب في المحافظات.