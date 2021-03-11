الأحد.. افتتاح معرض "هى" لرابطة رسامات الكاريكاتير بالقاهرة الكبرى

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مصراوي Masrawy



مصراوي

تفتتح رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، معرضها السنوى الذى يأتى هذا العام بعنوان "هى" فى الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل ١٤ مارس الجارى، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

يناقش المعرض من خلال ٧٥ لوحة ل ٦٠ فنانة من مختلف محافظات مصر، عدد من القضايا التى تخص المرأة مثل التنمر والتحرش وزواج القاصرات والعنف ضد المرأة، ويقدم المعرض حلول لهذه القضايا من خلال فن الكاريكاتير، كما يوجد بالمعرض قسم للبورتريه لأشهر الفنانات التى اهتمت بقضايا المرأة في السينما المصرية، قومسير المعرض الفنانة هويدا إبراهيم.