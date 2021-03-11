الإمارات تؤسس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت الحكومة الإماراتية، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في عدة قطاعات بإسرائيل، في أعقاب اتصال جرى بين ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس إن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى اتصالا هاتفيا من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين. وجرى عقب الاتصال الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل".

وأضافت أن "دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق ستقوم بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها"، لافتة إلى أن "الصندوق سيركز على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.. وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص".