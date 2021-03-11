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"بايدن" يصادق على خطة إنقاذ تحفيزية ضد "كورونا" بـ1.9 تريليون دولار

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"بايدن" يصادق على خطة إنقاذ تحفيزية ضد "كورونا" بـ1.9 تريليون دولار "بايدن" يصادق على خطة إنقاذ تحفيزية ضد "كورونا" بـ1.9 تريليون دولار
تشمل 350 مليارًا مساعدات لحكومات الولايات

سيوقع الرئيس جو بايدن، اليوم (الخميس)، على مشروع قانون تحفيزي قيمته 1.9 تريليون دولار ليصبح قانونًا، قبل خطاب مسائي من المقرر أن يحيي فيه الذكرى السنوية الأولى للإغلاق ضد جائحة في الولايات المتحدة، إحياء لذكرى الخسائر مع الإعراب عن الأمل في حدوث ذلك.

وتوفر الحزمة 400 مليار دولار لدفع 1400 دولار مباشرة لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار كمساعدة لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة التمويل لتوزيع لقاح "كوفيد-19".

وكان من المقرر توقيع "بايدن" على التشريع، المسمى خطة الإنقاذ الأمريكية، مبدئيًا غدًا بعد أن أعطى مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين الموافقة النهائية للكونجرس على الإجراء أمس؛ مما منح "بايدن" نصرًا كبيرًا في الأشهر الأولى من رئاسته.

توفي ما يقرب من 530.000 شخص بسبب كورونا في الولايات المتحدة، وجرى تطعيم نحو 10 في المائة من الأمريكيين بشكل كامل.الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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