أخبار عاجلة

ننشر أبرز المحطات في حياته.. الكنيسة تحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة (صور) -
خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تعزي رئيس غينيا الاستوائية في ضحايا انفجار "باتا"

Print
القيادة تعزي رئيس غينيا الاستوائية في ضحايا انفجار "باتا" القيادة تعزي رئيس غينيا الاستوائية في ضحايا انفجار "باتا"

القيادة تعزي رئيس غينيا الاستوائية في ضحايا انفجار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال الملك المفدّى: "علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الاستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحرّ التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني خبر الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الاستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

شبكة عيون الإخبارية