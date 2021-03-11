في لقاء الثأر والصدارة.. الهلال يسقط الوحدة برباعية

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"قوميز" حضر بـ(الهاتريك)

نجح الهلال باعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين ملحقاً به الهزيمة الرابعة على التوالي لتتعقد أوضاع فرسان مكة في منطقة شبح الهبوط، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة لحساب منافسات الجولة 23.

الهلال قفز للصدارة بـ45 نقطة (بفارق الأهداف عن الشباب) في المقابل بقي الوحدة بالمركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

رغم الأفضلية للهلال إلا أن أصحاب الضيافة نجحوا في التسجيل أولاً عندما نفذ هيرناني ركلة حرة ثابتة وصلت على رأس وليد باخشوين الذي بدوره هيأ كرة أمام المرمى على طبق من ذهب للفرنسي يوسف نياكاتي ليصوبها الأخير بقوة داخل شباك عبد الله المعيوف عند الدقيقة (15).

استوعب الهلاليون صدمة الهدف وبعد دقائق عادوا للنشاط الهجومي الذي اتسم بالسرعة؛ حيث باغت الأرجنتيني فيتو الحارس عبد الله العويشير بتصويبة مخادعة من خارج منطقة الجزاء كاد يوقع هدف التعادل لفريقه، غير أن العارضة تعاطفت مع الحارس (30).

في حقيقة الأمر هذه المحاولات كانت فقط إشعاراً لأصحاب الضيافة بموعد اقتراب هدف التعديل في شباكهم، وهو الذي جاء في الواقع بالدقيقة 35 من علامة الجزاء عن طريق الهداف الفرنسي بافتيمي قوميز.

ولم يمهل الهلال فرصة لمضيفه لاستيعاب تسجيله هدف التعادل حتى تمكن الأرجنتيني لوسيانو فييتو من إضافة هدف التقدم للهلال بعد مرور دقيقة واحدة من هدف التعديل بمجهود فردي؛ حيث قدم فاصلًا مهاريًّا تجاوز من خلاله دفاع الوحدة ليواجه المرمى ويسدد بيمناه كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء لم يستطع العويشير التصدي لها لتعانق الشباك معلنة عن ثاني الأهداف للأزرق.

رد الوحدة كان سريعاً وحاسماً ولم يتأخر في إعادة المباراة لنقطة البداية حينما احتسب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء للمستضيف إثر لمس الكرة يد متعب المفرج، ترجمها هدّاف الفريق يوسف نياكاتي في شباك المعيوف هدف التعديل عند الدقيقة (40).

وواصل الهلال أفضليته منذ انطلاق الشوط الثاني، وسرعان ما ترجم هذه الأفضلية إلى هدف التقدم عن طريق قوميز، مستغلاً عرضية مميزة من سالم الدوسري، لينقض عليها قبل المدافع عبد الله الحافظ ويحولها برأسه داخل الشباك بعد مرور 10 دقائق فقط على بداية الشوط.

وأبى قوميز إلا أن يؤكد تقدم وتفوق الهلال في اللقاء بتسجيله رابع أهداف فريقه والثالث له (الهاتريك) في الدقيقة (77) بعد أن انسل خلف المدافعين وواجه المرمى قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك.

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