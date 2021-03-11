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لبنان مهدد بانقطاع شامل للكهرباء نهاية مارس

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لبنان مهدد بانقطاع شامل للكهرباء نهاية مارس لبنان مهدد بانقطاع شامل للكهرباء نهاية مارس
"غجر": عدم توفر تمويل لشراء الوقود

لبنان مهدد بانقطاع شامل للكهرباء نهاية مارس

حذّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اليوم (الخميس)، من أن لبنان قد يتجه إلى العتمة الشاملة نهاية الشهر الحالي ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشغل للمعامل.

وبين "غجر" بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أن المشكلة تتلخص في عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الوقود بعدما كان يتم الاعتماد حتى الآن على الأموال المرصودة في موازنة العام 2020، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يقر لبنان بعد موازنة العام 2021 على وقع الانهيار المتمادي وشح السيولة وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.

وطلبت وزارة الطاقة منحها سلفة بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة، لتوفير الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان من إجمالي 1500 مليار تحتاجها لتأمين الكهرباء.لبنان انقطاع الكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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