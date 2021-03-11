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وزير الخارجية البريطاني يعرب عن ثقته بلقاح أسترازينيكا

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وزير الخارجية البريطاني يعرب عن ثقته بلقاح أسترازينيكا وزير الخارجية البريطاني يعرب عن ثقته بلقاح أسترازينيكا

مصراوي Masrawy

08:27 م الخميس 11 مارس 2021

أوسلو - (د ب أ):

عبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن "ثقته" في أن لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المضاد لكوفيد-19 "آمن"، وذلك خلال زيارة له إلى النرويج حيث علقت السلطات هناك استخدام اللقاح من أجل إجراء تحقيق بشأن الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها.

وقال راب في مؤتمر صحفي مع نظيرته النرويجية إيني إريكسن سوريدي في أوسلو إنني "على دراية بالوضع هنا".

وعن اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" ،قال " إننا أجرينا كل الاختبارات التنظيمية في بريطانيا، ونحن واثقون للغاية أن تناول اللقاح آمن".

وأضاف راب: "لكننا نعلم أيضا، وكان لدينا ذلك طوال التجارب، وهو أنه يتعين عليك متابعة العملية في كل دولة فيما يتعلق بالسلامة، ونحن نحترم أيضا النهج النرويجي".

ووفقا لبيان وكالة الدواء الأوروبية، علقت كل من استونيا وليتوانيا ولوكسمبورج ولاتفيا وايسلندا استخدام الجرعات من شحنة لقاحات أسترازينيكا محل النقاش إلى حين معرفة المزيد عن الآثار الجانبية له.

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