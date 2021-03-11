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قرينة الرئيس تعرب عن سعادتها بحضور معرض"البازار": يعكس قدرة الصناع المصريين على الإبداع

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قرينة الرئيس تعرب عن سعادتها بحضور معرض"البازار": يعكس قدرة الصناع المصريين على الإبداع قرينة الرئيس تعرب عن سعادتها بحضور معرض"البازار": يعكس قدرة الصناع المصريين على الإبداع

مصراوي Masrawy

08:35 م الخميس 11 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

أعربت السيدة انتصار عن سعادتها بحضورها معرض "البازار" للحرف اليدوية.

وقالت قرينة الرئيس في منشور لها، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس:"سعدت اليوم بوجودي بين أيادي العاملة في معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعكس قدرة الصناع المصريين على الإبداع، والتصميم والتعبير عن أصالة الشخصية المصرية من خلال المصنوعات المختلفة".

وتابعت: "لقد أسعدني ما رأيته من مصنوعات وأشغال يدوية، تم تصميمها ونسجها باحترافية كبيرة لا تقل في مستواها عن المستويات العالمية".

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