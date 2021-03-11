قرينة الرئيس تعرب عن سعادتها بحضور معرض"البازار": يعكس قدرة الصناع المصريين على الإبداع

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بحضورها معرض "البازار" للحرف اليدوية.

وقالت قرينة الرئيس في منشور لها، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس:"سعدت اليوم بوجودي بين أيادي مصر العاملة في معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية، الذي يعكس قدرة الصناع المصريين على الإبداع، والتصميم والتعبير عن أصالة الشخصية المصرية من خلال المصنوعات المختلفة".

وتابعت: "لقد أسعدني ما رأيته من مصنوعات وأشغال يدوية، تم تصميمها ونسجها باحترافية كبيرة لا تقل في مستواها عن المستويات العالمية".