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نقابة الغزل والنسيج تنعى ضحايا مصنع العبور وتطالب برعاية المصابين وتعويض أسر المتوفين

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نقابة الغزل والنسيج تنعى ضحايا مصنع العبور وتطالب برعاية المصابين وتعويض أسر المتوفين نقابة الغزل والنسيج تنعى ضحايا مصنع العبور وتطالب برعاية المصابين وتعويض أسر المتوفين

مصراوي Masrawy

08:34 م الخميس 11 مارس 2021

كتب يوسف عفيفي:

نعت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح ابراهيم، ضحايا حريق مصنع الملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور والذى راح ضحيته 20 حالة وفاة و 24 مصابًا، حتى الأن، جرى نقلهم لمستشفى السلام وبلبيس المركزي.

وبحسب بيان اليوم، تقدمت النقابة بالعزاء لأسر المتوفين متمنيًة الشفاء العاجل للمصابين، مطالبة المعنين بوزارة الصحة ومحافظة القليوبية بتوفير أوجه الرعاية لهؤلاء المصابين داخل المستشفيات،وتعويض أسر الموتي، وكذلك استمرار عملية التبريد بهدف حماية أرواح المواطنين، وتوفير كافة أشكال السلامة والصحة المهنية في المناطق الصناعية تجنباً لتكرار الحادث.

وقالت "النقابة العامة"، إن المصنع يقع على مساحة 2000 مترًا، وهو يتكون من أربعة طوابق، ومالك الدور الأرضي يعمل في مجال إنتاج الملابس الجاهزة، وأن الحريق نشب حوالى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء، ولا يزال المسؤولين يواصلون مُتابعة المستجدات الناجمة عن الحادث بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين من آثار الحريق.

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