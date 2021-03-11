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تكشف عن موعد السماح بالسفر وفتح المطارات بشكل كامل

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السعودية تكشف عن موعد السماح بالسفر وفتح المطارات بشكل كامل تكشف عن موعد السماح بالسفر وفتح المطارات بشكل كامل

مصراوي Masrawy

08:17 م الخميس 11 مارس 2021

الرياض - (د ب ا):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم الخميس عن السماح بالسفر وفتح مطارات المملكة بشكل كامل في السابع عشر من شهر مايو المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الخميس إنه تم تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 17 مايو المقبل

جاء ذلك في خطاب عاجل وجهته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات ، إذ أشعرتهم بتغيير الموعد الذي كان مقررا سابقا وهو 31 مارس الحالي إلى الموعد الجديد.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في المملكة، مستثنية من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد بها.

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مصراوي Masrawy

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