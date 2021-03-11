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كندا تكرم ضحايا كوفيد-19 بعد عام من إعلان الجائحة

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كندا تكرم ضحايا كوفيد-19 بعد عام من إعلان الجائحة كندا تكرم ضحايا كوفيد-19 بعد عام من إعلان الجائحة

مصراوي Masrawy

08:14 م الخميس 11 مارس 2021

أوتاوا - (أ ش أ):

أحيا القادة السياسيون في كندا، اليوم الخميس، مرور عام على إعلان كوفيد-19 جائحة عالميا من خلال تكريم ذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيروس والإشادة بالقطاع الصحي والعاملين الأساسيين الآخرين الذين حافظوا على البلاد خلال الأزمة الصحية.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، في خطاب رسمي أمام مجلس العموم: "لقد كان عاما صعبا، عاما مفجعا. لكنه كان عامًا واجهناه معا وهذا شيء يجب ألا ننساه أبدا ".

وحدد ترودو 11 مارس يوما وطنيا لتكذر الضحايا بعد الذكرى السنوية الأولى لإعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة عالمية.

كما ركز زعيم حزب المحافظين المعارض، إيرين أوتول، جزءا من خطابه على التأثير المدمر للجائحة على الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وعلى الشركات التي فقدت الدخل ، وعلى الآخرين الذين واجهوا مشقة من الآثار الثانوية للجائحة.

وتقوم بعض المؤسسات الحكومية والبلديات بتنكيس الإعلام في تمام الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي لتكريم الضحايا.

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