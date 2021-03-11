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بعد تعليقه بـ4 دول أوروبية.. فرنسا تكشف موقفها من التطعيم بأسترازينيكا

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بعد تعليقه بـ4 دول أوروبية.. فرنسا تكشف موقفها من التطعيم بأسترازينيكا بعد تعليقه بـ4 دول أوروبية.. فرنسا تكشف موقفها من التطعيم بأسترازينيكا

مصراوي Masrawy

08:07 م الخميس 11 مارس 2021

وكالات:

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن بلاده لن تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، بعد إعلان 4 دول أوروبية وقف التطعيم به بسبب مخاوف من أن اللقاح يتسبب في "تجلطات دموية"، لافتا إلى أن بلاده ستطلب المزيد من الإيضاحات من الوكالة الأوروبية للأدوية.

وقال فيران، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إنه "طلبنا إيضاحات حول لقاح أسترازينيكا من الوكالة الوطنية الفرنسية لأمانة الأدوية وقالت إن لا حاجة لتعليق لقاح استخدام أسترازينيكا.. ولن نعلق استخدام لقاح أسترازينيكا أسوة بما فعلت الدنمارك والنمسا وإيطاليا والنرويج".

وتابع أن "السلالات المتحورة وعلى رأسها البريطانية تمثل أكثر من ثلثي إجمالي الإصابات بكورونا".

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