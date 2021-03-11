العراق: دخلنا مرحلة تفشي الوباء

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس دخول البلاد مرحلة تفشي الوباء، وحذرت من خطورة الوضع الوبائي في العراق، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع).

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة ملزمة لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية".

وأضاف أن "قانون الصحة العامة وقانون العقوبات العراقي ينصان على محاسبة أو معاقبة أي فرد يضر بالصحة العامة".

وأشار البدر إلى أن "الوضع الوبائي ينذر بالخطر في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، وسندخل نحو التفشي أو ربما دخلنا، خصوصا في ظل السلالة الجديدة التي تنتشر بسرعة وعلاماتها السريرية أشد وأكثر من سابقتها وتصيب الأطفال والشباب".

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجل 745642 ألف إصابة حتى الآن، وتجاوز عدد الوفيات فيه 13671 حالة.