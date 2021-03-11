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مدير تعليم الطائف يكرّم "الزهراني" لحصوله على المركز الـ 3 بجائزة القيم التربوية

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على مستوى منطقة مكة المكرمة .. في فئة المعلم

مدير تعليم الطائف يكرّم

استقبل صباح أمس مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي بمكتبه عادل الزهراني وذلك بمناسبة حصوله على المركز الثالث على مستوى منطقة مكة المكرمة في جائزة القيم التربوية في

فئة المعلم.

فيما أشاد "اللهيبى" بحصول "الزهراني" على الجائزة ، مبينًا ضرورة مشاركة جميع فئات التعليم في البرامج والأنشطة ومدى أهميتها في نهضة المملكة العربية .

جاء ذلك بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي ، سامي العصيمي وسعود العصيمي وتم تسليم الفائز شهادة الجائزة مقدمة من مدير عام التعليم بجدة وهدية تذكارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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