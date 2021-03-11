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الشباب يكشف الأخطاء التحكيمية.. ويقرر الاستعانة بحكام أجانب

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الشباب يكشف الأخطاء التحكيمية.. ويقرر الاستعانة بحكام أجانب الشباب يكشف الأخطاء التحكيمية.. ويقرر الاستعانة بحكام أجانب
اختتم بيانه بكلمة "حسبنا الله ونعم الوكيل"

الشباب يكشف الأخطاء التحكيمية.. ويقرر الاستعانة بحكام أجانب

أعربت إدارة نادي الشباب في بيان إعلامي أصدرته اليوم الخميس عن استنكارها واستيائها الشديدين من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خصوصًا في المواجهات الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير ومباشر في التأثير على نتائج المباريات، وذلك بإجماع المحللين التحكيميين وباعتراف من لجنة الحكام كما حدث في مواجهة الفريق أمام القادسية.

وقالت إدارة الشباب في بيانها الذي بثته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تعتزم إدارة الشباب الاستعانة بالحكام الأجانب فيما تبقى من مواجهات، وذلك بعد أن وضعت في السابق ثقتها بالحكم المحلي والتي لم تكن بمحلها، ولمن لا يستحقها كما أن الإدارة تراقب باستغراب عدم معاقبة أو محاسبة الحكام المخطئين من قبل لجنة الحكام بل مكافأتهم بتكليفهم بمباريات أخرى متجاهلة أخطاءهـم التي ساهمت في خسارة الفريق لعدد من النقاط خلال الفترة الماضية".

وأضافت: "مما يؤثر على عدالة المنافسة على الرغم من توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، وهي بذلك تفتح المجال لارتكاب مزيد من الأخطاء المؤثرة التي تؤثر على ترتيب الدوري، وإننا نختم بياننا هذا لنؤكد به على عزيمة فريقنا وبهمة لاعبيه على تخطي هذه الصعاب بتوفيق من الله العلي القدير،،، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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