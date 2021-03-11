الأردن: ولي العهد ألغى زيارة للمسجد الأقصى لخلافات مع إسرائيل

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عمان- (بي بي سي):

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله كان يرغب بزيارة دينية للمسجد الأقصى في القدس لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في باريس أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على ترتيبات للزيارة غير أن "إسرائيل كانت ترغب، في اللحظات الأخيرة، في فرض ترتيبات جديدة ستضيق على المقدسيين في ليلة صلاة وعبادة، مما أدى إلى قرار إلغاء الزيارة".

ونوه الصفدي إلى أن "الحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه"، وأضاف أن الأردن لا يقبل بأي تدخل إسرائيلي بشؤونه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ربطت بين إلغاء زيارة ولي العهد الأردني وتأجيل زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان من المقرر أن يقوم بها الخميس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في بيان لاحقا أن تأجيل زيارة نتنياهو جاء "بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية".

وأوضح بيان صدر عن المتحدث أن "هذه الصعوبات نبعت كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء اختلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي تتخذ في هذا المكان المقدس".