أخبار عاجلة

3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم -
قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "إبداعات نسائية" احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. اليوم -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأردن: ولي العهد ألغى زيارة للمسجد الأقصى لخلافات مع إسرائيل

Print
الأردن: ولي العهد ألغى زيارة للمسجد الأقصى لخلافات مع إسرائيل الأردن: ولي العهد ألغى زيارة للمسجد الأقصى لخلافات مع إسرائيل

مصراوي Masrawy

07:44 م الخميس 11 مارس 2021

عمان- (بي بي سي):
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله كان يرغب بزيارة دينية للمسجد الأقصى في القدس لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في باريس أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على ترتيبات للزيارة غير أن "إسرائيل كانت ترغب، في اللحظات الأخيرة، في فرض ترتيبات جديدة ستضيق على المقدسيين في ليلة صلاة وعبادة، مما أدى إلى قرار إلغاء الزيارة".

ونوه الصفدي إلى أن "الحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين ولا سيادة لإسرائيل عليه"، وأضاف أن الأردن لا يقبل بأي تدخل إسرائيلي بشؤونه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ربطت بين إلغاء زيارة ولي العهد الأردني وتأجيل زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان من المقرر أن يقوم بها الخميس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في بيان لاحقا أن تأجيل زيارة نتنياهو جاء "بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية".

وأوضح بيان صدر عن المتحدث أن "هذه الصعوبات نبعت كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء اختلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي تتخذ في هذا المكان المقدس".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية