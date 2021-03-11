بحضور الرئيس.. زاهي حواس يكشف موعد نقل المومياوات الملكية

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مصراوي Masrawy

مصراوي

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أنه سيعلن للعالم أجمع عن الكشف الأثري الجديد بالأقصر يوم 3 أبريل المقبل.

جاء ذلك أثناء حديث "حواس" لبرنامج "this morning" علي قناة "itv" الإنجليزية صباح اليوم أمام تمثال أبو الهول.

وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الحديثة التي قام بها في منطقه سقارة وكذلك استعداد الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير، ومتحف العاصمة الإدارية.

وأضاف "حواس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل في نهاية مارس الجاري موكب المومياوات الملكية، والذي يتحرك من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

وفي نهايه حديثه دعا "حواس" الشعب الإنجليزي لزيارة مصر، مؤكدا أنها آمنة.