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ألمانيا ترحب بالتوجه الجديد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

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ألمانيا ترحب بالتوجه الجديد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ألمانيا ترحب بالتوجه الجديد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

07:12 م الخميس 11 مارس 2021

باريس - (د ب أ):

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالتوجه الجديد للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس إن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لتحقيق الهدف الخاص بحل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين " وهذا يعطينا الأمل".

في الوقت نفسه، دعا الوزير الألماني إلى الاستمرار في توخي الحذر.

وجاءت تصريحات ماس في وزارة الخارجية الفرنسية على هامش لقاء مع نظرائه الفرنسي والأردني والمصري.

كانت المجموعة التي تضم الدول الأربع قد تأسست في فبراير الماضي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، ومنذ ذلك التاريخ عقد وزراء خارجية المجموعة لقاءات متكررة.

وأوضح ماس أنه يبدو أنه سيكون صعبا على المدى القصير جمع طرفي الصراع على طاولة واحدة، وقال إن هناك هذا الأمر يحتاج وقتا".

ومن المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، كما أن من المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في مايو ويونيو المقبلين.

من جانبه، تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عدة مرات عما أسماه سياسة الخطوات الصغيرة وقال: " ويجب علينا أن نرسي أسسا للثقة".

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