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تشارك بالاجتماع الإقليمي الأول للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

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السعودية تشارك بالاجتماع الإقليمي الأول للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات تشارك بالاجتماع الإقليمي الأول للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
بوصفها رئيساً للفريق العربي.. وبمشاركة 300 ممثل من الدول والقطاع الخاص

السعودية تشارك بالاجتماع الإقليمي الأول للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

شاركت المملكة ممثلةً بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، في الاجتماع الإقليمي الأول للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-21) بوصفها رئيس الفريق العربي المعني بالتحضير للمؤتمر، بمشاركة أكثر من 300 ممثل من الدول الأعضاء والقطاع الخاص.

وتفصيلاً، يهدف الاجتماع إلى تعزيز المناقشات بين أقاليم الاتحاد وهي: (الدول العربية، والأمريكتان، وإفريقيا، وآسيا، والمحيط الهندي، ودول الكومنولث، وأوروبا) وتحديد المواقف المشتركة، والاتفاق على القضايا الرئيسة قبل انعقاد المؤتمر.

وخلال الاجتماع أشار رئيس الفريق العربي المدير العام للشؤون الدولية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس منصور بن صالح القرشي إلى أهمية توحيد الجهود بين الأقاليم من أجل تنفيذ مبادرات نوعية تدعم البرامج التنموية في البلدان النامية بأسلوب ابتكاري ومستدام.

وتعمل الاجتماعات الإقليمية للتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات تعمل على تحديد الأولويات وصياغة المبادرات الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز المناقشات الإقليمية، وتحديد المواقف المشتركة والاتفاق على القضايا الرئيسة بين الأقاليم قبل المشاركة في المؤتمر الذي سينعقد في جمهورية إثيوبيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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