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مصراوي Masrawy

بنغازى - (أ ش أ):

رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة.

ونقلت بوابة " إفريقيا الإخبارية " عن نورلاند خلال مداخلته في الندوة الافتراضية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الخميس قوله " إنه يرحب بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة" .

ونالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، أمس الأربعاء، ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائبا.