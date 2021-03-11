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سفير أمريكا بليبيا يرحب بمشاركة 5 نساء في الجديدة

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سفير أمريكا بليبيا يرحب بمشاركة 5 نساء في الحكومة الجديدة سفير أمريكا بليبيا يرحب بمشاركة 5 نساء في الجديدة

مصراوي Masrawy

07:21 م الخميس 11 مارس 2021

بنغازى - (أ ش أ):

رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة.

ونقلت بوابة " إفريقيا " عن نورلاند خلال مداخلته في الندوة الافتراضية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الخميس قوله " إنه يرحب بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة" .

ونالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، أمس الأربعاء، ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائبا.

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