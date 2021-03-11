مصراوي Masrawy
07:21 م الخميس 11 مارس 2021
بنغازى - (أ ش أ):
رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة.
ونقلت بوابة " إفريقيا الإخبارية " عن نورلاند خلال مداخلته في الندوة الافتراضية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الخميس قوله " إنه يرحب بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة" .
ونالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، أمس الأربعاء، ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائبا.