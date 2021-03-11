أخبار عاجلة

خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص -
3 منظمات روسية وسورية تقاضي "فاغنر" بذبح سوري في حمص -
مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية -
واشنطن: استثمرنا 150 مليار دولار في دعم أنشطة الصحة العالمية منذ عام 2000 -
تشييع جثامين ضحايا حادث محور ٣٠ يونيو بمسقط رأسهن في دمياط -
"التيار الوطني الحر": النظام السياسي عجز عن قيادة لبنان -
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود في دعم ومساندة القضايا العربية

Print
رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود مصر في دعم ومساندة القضايا العربية رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود في دعم ومساندة القضايا العربية

مصراوي Masrawy

07:19 م الخميس 11 مارس 2021

القاهرة - (أ ش أ):

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، جهود في دعم ومساندة القضايا العربية ودعمها المتواصل للأشقاء كنهج استراتيجي راسخ لسياستها التي ترتكز على ثوابث لم تتغير تجاه الدول العربية، وتؤكد الحرص المصري الدائم تجاه تكاتف وحدة الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم /الخميس/ بتصريحات الرئيس عبدالفتاح ، والتي أكد فيها أن أمن الخليج جزء من أمن مصر، مؤكداً أن مصر لم تأل جهداً في دعم ومساندة الأشقاء وتبنيها للقضايا المصيرية، فضلاً عن سياساتها الحكيمة في معالجة القضايا العربية خاصة القضية الليبية والتي تُوجت مؤخراً بالتوصل لتفاهمات أفضت إلى منح الثقة للحكومة الليبية كخطوة مفصلية هامة في مسيرة استكمال الاستحقاقات السياسية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن شكره وتقديره لدعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبرا يعكس الرأي العام للشعوب العربية ويتفاعل إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

"مصر للطيران" تسير 47 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. اليوم

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

رئيس وزراء السودان: زيارة مصر مكنت من التأسيس لعلاقات مثمرة

شبكة عيون الإخبارية