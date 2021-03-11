الجزائر: إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو المقبل

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مصراوي Masrawy

الجزائر - (د ب أ):

حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تاريخ 12 يونيو المقبل ، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الخميس ، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وطبقا للدستور وقع اليوم الخميس 11 مارس الجاري ، المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 يونيو العام الجاري.

وكشف ذات المصدر ان الرئيس تبون، وقع أمس الأربعاء، على الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

كان تبون، وقع نهاية فبراير على مرسوم حل الغرفة السفلى للبرلمان ( المجلس الشعبي الوطني) تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.