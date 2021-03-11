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حادثة بشعة.. شبهة جنائية في وفاة سيدة وانتحار زوجها تحت عجلات "شاحنة" على طريق "الرياض -الطائف"

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حادثة بشعة.. شبهة جنائية في وفاة سيدة وانتحار زوجها تحت عجلات "شاحنة" على طريق "الرياض -الطائف" حادثة بشعة.. شبهة جنائية في وفاة سيدة وانتحار زوجها تحت عجلات "شاحنة" على طريق "الرياض -الطائف"
أخرج مسافرون جثمانها من السيارة المشتعلة والجهات المختصة تحقق

حادثة بشعة.. شبهة جنائية في وفاة سيدة وانتحار زوجها تحت عجلات

تحقق الجهات المختصة في حادثة بشعة وقعت اليوم، لمسافرين على طريق الرياض- الطائف السريع ذهب ضحيتها زوجان، وقد لقي الأخير حتفه منتحراً تحت عجلات شاحنة تريلا - حسب المعلومات-.

ووفقاً للمعلومات، فقد لاحظ مسافرون سيارة العائلة وهي تشتعل بجانب الطريق، حيث توقفوا وعندها لاحظوا وجود السيدة تجلس في المقعد الأمامي، وتم إخراجها وكانت المفاجأة أنها متوفاة، بعدها عمد الزوج لإلقاء نفسه تحت عجلات شاحنة على الطريق ليصاب بإصابات بليغة ويتوفى لاحقاً بالمستشفى.

في الغصون أشارت مصادر إلى أن المعاينة الأولية أظهرت وجود كدمات على جسد المرأة، فيما عّثر بالموقع على طفلين ( شهرين وسنة ونصف) وكذلك فرشة كانت الأسرة تجلس عليها بجوار المركبة، وقد تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة وسبب وفاة الزوجة.

يذكر أن عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً عن حادثة حريق المركبة من المارة، وتضمّن البلاغ وجود محتجزين داخل المركبة، وقد باشرت الموقع فور تلقي البلاغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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